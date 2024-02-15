Kanada Başbakanı Trudeau, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

Kanada Başbakanlık Ofisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trudeau'ya görüşmede, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen eşlik etti.

Görüşmede, Trudeau ile Kral Abdullah, İsrail'in Refah'ta planladığı saldırılarının yanı sıra bu saldırıların bölgeye sığınan sivillere etkilerini konuştu.

İki lider, bölgede kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak ramazan ayının yaklaşmasıyla Kudüs ve diğer kutsal mekanlardaki statükonun korunmasının önemini dile getirdi.

Trudeau, görüşmede, İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini yineleyerek Filistinli sivillerin korunmasının ve Gazze'ye insani yardımın sürdürülmesinin önemine işaret etti.