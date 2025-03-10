Kanada'da 10 yıllık Trudeau dönemi sona erdi: Geçici başbakan belli oldu

Justin Trudeu’nun istifasının ardından Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney oldu.

Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Partinin liderlik yarışını kazandı.

CBC'nin haberine göre, Carney, Liberal Partinin başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçildi.

Carney, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin izlediği “51. eyalet" söylemine atıfta bulunarak, Amerikalıların, ”(Kanada’nın) kaynaklarını, suyunu, toprağını istediğini” söyledi.

"KANADA HİÇBİR ZAMAN ABD'NİN PARÇASI OLMAYACAK"

"Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika'nın bir parçası olmayacak” diyen Carney, Kanada’nın mozaik bir ülke olduğunu savundu.

"O'NUN (TRUMP) BAŞARILI OLMAZSA İZİN VEREMEYİZ"

Siyasi tecrübesi bulunmayan Carney, Kanada’nın Merkez Bankası'nda üst düzey görevler üstlendi. Başkanlık yarışınını kazanmasının ardından kürsüye çıkan 59 yaşındaki Carney, Trump’ı hedef alarak "Ekonomimizi zayıflatmaya çalışan birisi var. Kanadalı işçileri, aileleri ve işletmeleri hedef alıyor. Onun (Trump) başarılı olmasına izin veremeyiz. Bu, sıradan bir iş olmayacak. Daha önce hayal etmediğimiz şeyleri, düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yerini alacak olan Carney, partisini bu yıl 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

TRUDEAU'YA İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

TRUDEAU GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" belirterek, "İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Koltuğuna gözyaşları içinde veda eden Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanının geldiğini kaydetmişti.

TRUMP, 'VALİ TRUDEAU' DİYORDU

Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak ihlak etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, seçildiğinden beri Justin Trudeau'ya 'Vali Trudeau' diye hitap ediyordu.