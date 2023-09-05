Kanada'da aşı karşıtı protestoyu planlayanlar hakkındaki dava görülmeye başlandı

Kanada'da bir grup kamyon sürücüsünün, hükümetin Covid-19 aşı zorunluluğu kararına karşı 2022'de düzenledikleri eylemi organize edenler hakkındaki dava başladı.

Kanadalı yayın kuruluşu CTV News'in haberine göre, araçlarını şehrin ana caddelerine park ederek eylem yapan kamyoncuları örgütleyen Tamara Lich ve Chris Barber hakim önüne çıktı.

Lich ve Barber'ın "kasten zarar verme", "polisi engelleme", "başkalarını kasten zarar vermeye teşvik" ve "gözdağı vermekle" suçlandığı belirtildi.

Barber'ın ayrıca başkalarını, Ottawa'da yüksek sesle korna çalınmasını engelleyen mahkeme kararına karşı çıkmaya teşvik etmekle suçlandığı kaydedildi.

Dava duruşmalarının en az 16 gün sürmesi planlanıyor.