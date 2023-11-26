Kanada'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

CBC News'in haberine göre, Parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar "kalıcı ateşkes" talebinde bulundu.

Bunun, Kanada'da yapılan en geniş katılımlı Filistin'e destek gösterilerinden biri olduğu kaydedilen protestoda, Filistin'in bağımsızlığı için sloganlar atıldı.

CBC'ye konuşan protestocu Filistinlilere yapılan "soykırımın" son bulması gerektiğini ifade etti.