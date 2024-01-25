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Kanada'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 25.01.2024 11:20
  • Giriş: 25.01.2024 11:20
  • Güncelleme: 25.01.2024 11:20
Kaynak: AA
Kanada'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi

Kanada'nın kuzeyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kanada basınındaki haberlere göre, özel kiralama şirketine ait küçük uçak, ülkenin kuzeyindeki Fort Smith kasabasından kalktıktan kısa süre sonra boş araziye düştü.

Uçakta bulunan 4'ü yolcu 6 kişi yaşamını yitirirken, kazadan kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yolcuların, bölgedeki bir madende çalışan işçiler olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor.

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