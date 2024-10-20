Kanada'da sağlıkta özelleştirme karşıtı protestolar yayılıyor

Kanada'nın en büyük eyaleti Ontario'nun başbakanı Doug Ford'un sağlık sistemindeki yeni özelleştirme hamleleri protestolarla karşılandı.

Ford hükümeti, katarakt ameliyatları ve tanı testleri gibi operasyonlar da dahil olmak üzere ağırlıklı olarak kamu hastanelerinde sunulan hizmetlerin özelleştirilmesini öngören bir politikayı yürürlüğe koydu.

Euronews’teki habere göre yeni plan kapsamında hükümet, özel kliniklere yeni lisanslar verecek ve MR ya da bilgisayarlı tomografi gibi 100 bin tetkiki gerçekleştirebilmeleri için kurumlara ekstra fon sağlayacak.

Öte yandan yeni özelleştirme planına karşı çıkan Kanadalılar söz konusu fonun kamu hastanelerine verilmesi gerektiğini savunuyor.

HEDİYE DEĞİL TRUVA ATI

Kanada Kamu Çalışanları Birliği (CUPE) ve Ontario Hastane Sendikaları Konseyi (OC-HU) öncülüğünde 10 Ekim'de eyalet genelinde protestolar başladı.

OCHU-CUPE Başkanı Sharon Richer'ın Ford hükümetinin "bir hediyeymiş gibi sunduğu politikanın aslında bir Truva Atı" olduğunu dile getirmesinin ardından Yunan mitolojisinin ünlü sembolü, özelleştirme protestolarının da simgesi haline geldi.

Yunan mitolojisinde Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice asker sokmak için Truvalılara tahta bir at heykeli hediye ettiğine, söz konusu heykelin içine de askerlerin yerleştirdiğine inanılıyor. Bu hamlenin sonunda şehrin yıkıldığı rivayet ediliyor.

Richer, Ford hükümetinin özelleştirme politikasının da Truva Atı fikrine benzediğini belirtti. "Bu kesinlikle bir hediye değil," diyen Richer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ontariolulara özelleştirmenin bizim için gerçekten iyi olduğunu, bu sayede hastanelerimizdeki bekleme sürelerinin kısalacağını ve personel kriziyle başa çıkılacağını söylüyorlar ama yaptıkları şey aslında bu değil. Buralarda ameliyat yapabilmek için kamu hastanelerinin kapasitesi düşürülüyor."

Kısa süre önce Ontario Sağlık Koalisyonu tarafından yürütülen bir araştırma da eyaletteki özel kliniklerde hastalardan 8 bin dolara kadar ücret alındığını göstermişti.

Sendikaların önderliğindeki protestocular, buradan hareketle, Toronto'nun ünlü mekanlarından biri olan Queen's Park'a yaklaşık 4,5 metre yüksekliğinde bir truva atı getirdi.

Ahşap replikanın üzerine "Hastane operasyonlarını özelleştirmeyi bırakın!" yazılı bir döviz de asıldı.

10 Ekim'de sergilenmeye başlayan replika, halihazırda eyalet genelindeki hastanelere götürülüyor. Sendikalar bu sembolü kullanarak sağlık personeli arasında yeni plana karşı tepki uyandırmayı umuyor.