Kanada'da sellerde kaybolan 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı

Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde kaybolan 4 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

BBC'nin haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), yolculuk sırasında arabanın sele kapılması sonucu haber alınamayan aynı araçtaki 2 çocuğun cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Polis, açıklamasında, söz konusu sellerde kaybolan başka bir araçtaki 52 yaşındaki bir adamın da cesedinin bulunduğunu ancak aynı araçtaki gencin ise hala kayıp olduğuna işaret etti.

Yetkililer, kayıp genç için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Sellerde 2'si çocuk 4 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.