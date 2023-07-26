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Kanada'da sellerde kaybolan 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı

Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde kaybolan 4 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 16:12
  • Giriş: 26.07.2023 16:12
  • Güncelleme: 26.07.2023 16:13
Kaynak: AA
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Kanada'da sellerde kaybolan 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı

BBC'nin haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), yolculuk sırasında arabanın sele kapılması sonucu haber alınamayan aynı araçtaki 2 çocuğun cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Polis, açıklamasında, söz konusu sellerde kaybolan başka bir araçtaki 52 yaşındaki bir adamın da cesedinin bulunduğunu ancak aynı araçtaki gencin ise hala kayıp olduğuna işaret etti.

Yetkililer, kayıp genç için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Sellerde 2'si çocuk 4 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

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