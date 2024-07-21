Kanada'daki orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı

Kanada'da orman yangınlarının 19 Temmuz'dan bu yana 30 bin hektar daha büyüdüğü ve yaklaşık 95 bin hektarlık alana yayıldığı bildirildi.

Dünya 21.07.2024 10:09 Giriş: 21.07.2024 10:09

Güncelleme: 21.07.2024 10:13 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Arşiv (DepoPhotos)