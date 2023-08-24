Kanada'dan Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar

Kanada, Rusya'nın askeri-endüstriyel sektörünün yanı sıra finans ve nükleer sektörleriyle doğrudan bağlantısı olan 4 kişi ve 29 kuruluşa ek yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Kanada Hükümetinden yapılan açıklamada, yaptırımların Rusya'ya yönelik Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri'nin bir parçası olduğu ve "Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaline ortak olanları hedef aldığı" belirtildi.

Rusya'nın askeri-endüstriyel, finans ve nükleer sektörleriyle doğrudan bağlantısı bulunan 4 kişi ve 29 kuruluşa ek yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

Yaptırım uygulananlar arasında "17 Temmuz 2014 tarihinde Malezya Havayollarına ait MH17 uçağının Ukrayna'nın doğusu üzerinde uçarken düşürülmesiyle bağlantılı olan 53. Uçaksavar Füze Tugayının komutanı bir Rus Silahlı Kuvvetleri albayının" da bulunduğu bildirildi.