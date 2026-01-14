Kanada'dan vatandaşlarına İran uyarısı: “Tüm seyahatlerden kaçının”

Kanada, İran geneline yayılan protestolar nedeniyle vatandaşlarına İran'a tüm seyahatlerden kaçınmaları ve burada bulunanlara ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, İran'a seyahat uyarısının en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran geneline yayılan gösteriler, bölgedeki gerilim ve "gözaltına alınma riski" nedeniyle bu ülkeye seyahatten kaçınılması gerektiği ifade edildi.

İran'daki Kanadalılara ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, birçok hava yolu şirketi uçuşlarını askıya almış olsa da kara sınırından çıkılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, İran'da kısıtlı düzeyde konsolosluk hizmetlerinin verilebildiğine dikkati çekildi.

***

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı.

Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147 emniyet görevlisi ve 2 bin 403 eylemci olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.