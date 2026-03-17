Kanada Dışişleri Bakanı Anand: Kanada, İran'a saldırılara katılmayacak

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırılara katılma niyetlerinin olmadığını, gerilimin düşürülmesine ve sivillerin korunmasına öncelik verdiklerini vurguladı.

Anand, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'daki görüşmesinden önce Associated Press'e (AP) verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada'nın önceliğinin, çatışmalarda gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması olduğunu vurgulayan Anand, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana İran'a düzenledikleri saldırılara katılma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Anand, "Kanada'ya danışılmadı, askeri harekata katılmadı ve askeri saldırı operasyonuna katılma niyeti de yok" dedi.

Kanada'nın, "İran'ın bölgede istikrarı bozan bir güç olduğuna" yönelik görüşünü değiştirmediğini söyleyen Anand, öte yandan Kanada Başbakanı Mark Carney'in bu saldırılarla ilgili "dünya düzenini bozan uç bir örneği temsil ettikleri" yönündeki açıklamasının, bu görüşten vazgeçildiği anlamına gelmediğini söyledi.

LÜBNAN'DA SİVİLLERİN HEDEF ALINMASINDAN ENDİŞE DUYUYOR

Lübnan'da "İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalardan" endişe duyduğunu dile getiren Anand, "Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarından ve sivillerin hedef alınmasından da çok endişeliyiz" şeklinde konuştu.

Lübnanlıların "devam eden savaşın en ağır yükünü üstlendiğini" aktaran Anand, "İsrail ve Lübnanlı yetkililerin sürdürülebilir siyasi bir çözümü görüşmek üzere anlamlı müzakereler yapmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

NATO İLE İLGİLİ TÜM KARARLAR "İTTİFAKLA BİRLİKTE ALINACAK"

Anand, bir NATO ülkesine saldırı olması halinde Kanada'nın müdahil olup olmayacağı sorusuna, "İttifakla ilgili tüm kararları ittifakla birlikte alacağız." yanıtını verdi.

Kanadalı Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesinde, "gerginliğin düşürülmesinin son derece öncelikli olduğu ve sivillerin yaşamının korunması için Orta Doğu'daki savaşın sona ermesi gerektiği" konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.