Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

Joly, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile görüştü.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kuzey Makedonya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Joly, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile görüştü.

Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen iki bakan, Kanadalı bir dışişleri bakanının 25 yıl sonra ilk kez Üsküp'e gelmesi dolayısıyla bu ziyareti "tarihi" olarak nitelendirdi.

Osmani, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek birkaç yıl önce stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen ikili ilişkiler noktasında önemli konulara değindiklerini vurguladı.

Ekonomik işbirliğin iyileştirilmesi kapsamında Kanada'dan bir iş heyeti tarafından Kuzey Makedonya'yı ziyaret etme girişimi başlatıldığını anımsatan Osmani, ekonomik işbirliği noktasında çok daha büyük bir potansiyelin olduğunu ve gelecekte bu konuya daha fazla ilgi göstereceklerini söyledi.