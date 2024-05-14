Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Türkiye'ye geliyor
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, 15-16 Mayıs'ta resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. Joly'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili ilişkiler ve Gazze'deki son durumla ilgili görüşeceği belirtildi.
Kaynak: DHA
Kanada'nın Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin, 15-16 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, 15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır" denildi.
Joly'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği ifade edilen açıklamada, "İkili ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.