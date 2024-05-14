Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Türkiye'ye geliyor

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, 15-16 Mayıs'ta resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. Joly'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili ilişkiler ve Gazze'deki son durumla ilgili görüşeceği belirtildi.

Güncel 14.05.2024 10:01 Giriş: 14.05.2024 10:01

Güncelleme: 14.05.2024 10:07 Kaynak: DHA

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