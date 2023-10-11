Kanada, Filistinlilere insanî yardıma devam edecek

Kanada, Filistinliler için yaklaşık 40,5 milyon dolarlık insanî yardıma devam edeceklerini ve bu fondan Hamas'a aktarılmaması için konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kanada, Filistinlilere insani yardıma devam edeceğini, bu yardımların Hamas'a aktarılmamasını sağlayacağını açıkladı. Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen'in ofisi tarafından CBC News'e yapılan açıklamada, söz konusu yardımın Filistinli sivillerin kalkınmasına yönelik olduğu belirtildi.

Filistinlilere yönelik yaklaşık 40,5 milyon dolar değerindeki insani yardımın sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, bu yardımın Oxfam ve Kızıl Haç gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yardımın, "Filistin yönetimi ya da Hamas'ın eline geçmeyeceği" ve konunun takipçisi olacakları vurgulanarak, "yardımın tamamen Filistinli siviller" için olduğunun altı çizildi.