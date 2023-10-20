Kanada: Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır değiliz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır olmadıklarını belirtti.

Trudeau, yaklaşık 500 kişinin öldüğü el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısına ilişkin başkent Ottawa'da basın mensuplarına konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden saldırıya ilişkin Filistinli grupları işaret ederek "diğer ekip" ifadesini kullanırken, Trudeau henüz tüm kanıtların ortaya çıkmadığını söyledi.

Trudeau, "Müttefiklerimizle tam olarak ne olduğunu tespit etmek için dikkatle çalışıyoruz. Bazı kanıtlar gördük ama mümkün olan en kısa sürede kesin sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kanada'da çok sayıda kişinin İsrail'in Filistin'e saldırılarından doğrudan etkilendiği ve saldırının sorumlusunu adlandırmadan emin olmak istediklerini aktaran Trudeau, bu sebeple konuya dikkatlice eğilebilmek için biraz zaman gerektiğini kaydetti.