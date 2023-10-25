Kanada, Gazze'ye yardım girişi için "insani ateşkesi" destekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze Şeridi'ne yardım ulaşması için İsrail-Filistin çatışmasında "insani ateşkesi" desteklediklerini bildirdi.

Başkent Ottowa'da gazetecilere konuşan Trudeau, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Şu anda insani ateşkesin gerekliliğine ilişkin birçok konuşma var, bunu Kanada'nın desteklediğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'ye daha çok insani yardım girişine ve Kanadalıların ülkeden çıkmasına ihtiyacımız var. Bundan dolayı insani ateşkesin değerlendirilmesi çağrısı yapıyoruz." görüşünü paylaştı.

İsrailli ya da Filistinli fark etmeksizin "sivilin, sivil olduğunu" vurgulayan Joly, tüm sivillerin insani yardım alma hakkı bulunduğunun altını çizdi.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Kanada'nın İsrail'e askeri destek vermeyeceğini belirterek, bunun yerine Kanada'nın odak noktasının "insani yardım" olduğuna işaret etti.