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Kanada Kadın Futbol Takımı'na 6 puan silme cezası

FIFA, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığı gerekçesiyle Kanada Kadın Futbol Takımı'na 6 puan silme cezası verdi.

Spor
  • 28.07.2024 11:29
  • Giriş: 28.07.2024 11:29
  • Güncelleme: 28.07.2024 11:31
Kaynak: AA
Kanada Kadın Futbol Takımı'na 6 puan silme cezası

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi.

Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.

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