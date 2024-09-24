Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarından "derhal evlerine dönmelerini" istedi

Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarına "derhal evinize dönün" çağrısında bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Joly, Lübnan'a seyahat için giden veya ülkeye yerleşmiş Kanada vatandaşlarına "derhal evinize dönün" çağrısı yaptı.

Bölgedeki durumun istikrarsız olduğunu ve gerginliğin her an artabileceğini kaydeden Joly, Lübnan'a seyahat etmek isteyen Kanada vatandaşlarına, "Şimdi uygun zaman değil" dedi.