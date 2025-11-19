Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını sürdürdüğü iddia edildi

Kanada'da üretilen askeri ekipmanların ABD'deki silah fabrikaları aracılığıyla İsrail'e gönderilmeye devam ettiği öne sürüldü.

World Beyond War, Palestinian Youth Movement, Canadians for Justice and Peace in the Middle East ve Arms Embargo Now adlı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından paylaşılan raporda, hükümetin açıklamalarının aksine Kanada'daki üreticilerden, İsrail'in önemli savaş uçaklarını, bombalarını ve top mermilerini üreten ABD silah fabrikalarına sevkiyat yapıldığına ilişkin kanıtlar bulunduğu belirtildi.

Raporda, Avrupa yapımı yüzlerce TNT'nin ABD'ye gönderilirken Kanada üzerinden geçtiğine ve Kanada yapımı F-35 savaş uçağı parçalarının ABD'deki tesislere ulaştıktan birkaç gün sonra İsrail'e gönderildiğine ilişkin bulgular olduğu paylaşıldı.

Nisan 2024-Ağustos 2025 tarihleri arasında ABD'li Lockheed Martin şirketinin fabrikalarından İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrailli silah üreticilerine az 34 askeri uçak parçası sevkiyatı yapıldığı öne sürülen raporda, Eylül 2023-Ağustos 2025 arasında Kanada'daki üreticilerden Lockheed Martin'in F-35 montaj tesisine 360 ek parça gönderildiği iddia edildi.

Raporda ayrıca, Quebec eyaletindeki General Dynamics tesislerinden ABD'deki mühimmat fabrikalarına Kanada yapımı patlayıcı ve yanıcı maddeler içeren 150 sevkiyat yapıldığı, Polonya'da üretilen en az 433 TNT'nin de Kanada üzerinden İsrail'e ulaştırıldığı öne sürüldü.

World Beyond War yetkilisi Rachel Small, başkent Ottowa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin "İsrail'e silah akışının durdurulduğuna" yönelik açıklamalarına rağmen Kanada yapımı askeri teçhizat sevkiyatının sürdüğünü ifade etti.

Small, Kanada'nın ihracat izinlerini durdurduğuna dair açıklamaların "kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir hamle" olduğunu belirterek, "Hükümet, Kanada'nın İsrail'e yaptığı silah ihracatının çoğunun Kanada'dan izin almayı bile gerektirmediğini başından beri biliyordu çünkü ABD'deki yasal boşluk kullanarak ABD üzerinden İsrail'e ulaştırılıyordu." dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ağustosta yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satmadıklarını ve bu durumun 2024'ten beri devam ettiğini belirtmişti.