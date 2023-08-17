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Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletindeki yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye ediliyor

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 13:09
  • Giriş: 17.08.2023 13:09
  • Güncelleme: 17.08.2023 13:09
Kaynak: AA
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Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletindeki yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye ediliyor

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletinde devam eden orman yangınlarının Yellowknife kentine yaklaşması sebebiyle bölge halkının tahliyesine başlandı.

Eyalet yetkilileri, alevlerin Yellowknife kentine 17 kilometre mesafedeki ormanlık alana ulaşması sebebiyle bölgedeki yaklaşık 20 bin kişinin tahliyesine karar verdi.

Yellowknife kentindeki 4 yerleşim noktasının yüksek risk altında bulunduğunu belirten yetkililer, kent sakinlerini cuma öğleden sonraya kadar bu bölgeleri tahliye etmeleri konusunda uyardı.

Kara yoluyla tahliye imkanı bulunmayan veya sağlık sorunları nedeniyle yüksek risk grubundakilerin hava yoluyla tahliyeleri için yönlendirilecekleri belirtildi.

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