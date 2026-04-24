Kanada sinemasının en iyileri İstanbul Modern’de: Kanada Top 10

İstanbul Modern Sinema, 7-17 Mayıs 2026 arasında Kanada sinemasının 1970’lerden günümüze uzanan en önemli örneklerini bir araya getiriyor.

Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) "Top 10 Canadian Films" listesinden ilham alan seçki, hem usta yönetmenlerin dikkat çeken yapımlarını hem de uluslararası alanda ses getirmiş filmleri izleyiciyle buluşturuyor.

Kanada İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kanada Top 10” programı, bu ülke sinemasının kuşaklar arası hafızasını yansıtan 10 filmden oluşuyor. 2015 yılında TIFF tarafından eleştirmenler ve sinemacılar arasında gerçekleştirdiği anketle belirlenen ve Kanada Ulusal Film Kurulu aracılığıyla dolaşıma sokulan “Top 10 Canadian Films” listesine dayanan seçki, Kanada sinema kültürünü şekillendiren etkileyici yapımları bir araya getiriyor.

Program günümüz Kanada sinemasından yeni bir ses olan Tracey Deer’ın Beans (2020) filmini de içeriyor. “Kanada Top 10”, Don Shebib’in Yola Düşmek (Goin’ Down the Road, 1970) filmiyle başlayarak Zacharias Kunuk’un Atanarjuat: Hızlı Koşucu (Atanarjuat: The Fast Runner, 2000) filmine uzanıyor. Seçki, Atom Egoyan, David Cronenberg, Sarah Polley ve Jean-Marc Vallée gibi yönetmenlerin sinema tarihinde öne çıkan yapıtlarını bir araya getiriyor.