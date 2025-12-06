Kanada, Suriye ve HTŞ'yi yaptırım listesinden çıkardı

Kanada tarafından yapılan resmi açıklamada, Suriye’nin “terörü destekleyen yabancı devletler” listesinden, HTŞ’nin ise “terör örgütleri” listesinden çıkarıldığı duyuruldu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kanada hükümetinin açıklamasında, söz konusu kararların İngiltere ve ABD gibi müttefik ülkelerin son dönemde attığı adımlarla uyumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye geçiş hükümetinin ülkenin istikrarını sağlama, halk için güvenli ve kapsayıcı bir gelecek oluşturma ve terörle mücadelede uluslararası iş birliklerini güçlendirme çabalarının dikkate alındığı ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, kararı olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Öte yandan, eski Esad yönetimiyle bağlantılı kişiler ile Esad ailesinden bazı isimlerin de aralarında bulunduğu 56 Suriyeliye yönelik yaptırımların sürdüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 6 Kasım'da, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etmişti. Karara 14 BMGK üyesi “evet” demiş, Çin ise çekimser kalmıştı.