Kanada, Ukrayna’ya yeni büyükelçi atadı

Kanada, Ukrayna'nın 32'nci Bağımsızlık Günü'nde ülkeye yeni büyükelçi atadı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin, Ukrayna'da 4 yıldır görev yapan Larisa Galadza'nın yerine Natalka Cmoc'u büyükelçi olarak atandığını bildirdi.

Açıklamada, "Ukraynalılar bağımsızlık ve egemenlik için savaşmaya devam ederken Kanada güçlü bir ortak olmayı sürdürüyor ve Ukrayna’nın toparlanma ve kalkınma sürecinde destek olmak için orada olacak" ifadeleri yer aldı.

Yeni atanan büyükelçi Cmoc için açıklamada, "Kendisi Kanada’nın Kiev'deki gözü kulağı olacak ve Kanada’nın bu zor dönemde ve uzun vadede Ukrayna’yı desteklemeye devam etmesini sağlayacak." değerlendirmesi yapıldı.

Ana dili Ukraynaca olan Cmoc'un ataması ülkenin 32'nci bağımsızlık gününde gerçekleşti.

Kanada, Ukrayna'nın 1991'deki bağımsızlığını tanıyan ilk Batılı ülke olmuştu.