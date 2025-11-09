Kanada'ya ilticalarda yeni kriter: CHP üyesi olmak baskı altında kimlik kabul ediliyor

Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın "ülke raporu"nda CHP üyeliği, baskı altındaki bir kimlik olarak kabul görmeye başladı ve göçmenlik kabulü için yeterli bir neden haline geldi.

Gazeteci Sedat Bozkurt'un Kısa Dalga'da yayınlanan Kanada ve ABD izlenimlerini aktardığı yazısında aktardığına göre, CHP üyesi olmanın artık Kanada'ya göçmen kabulü için yeterli bir kriter haline geldiği belirtiliyor.

Bozkurt, eskiden beri Kanada'nın göçmenlik başvurularında Kürt veya Alevi kimliğine sahip olmayı "baskı altındaki kimlik" kaydıyla geçerli bir neden olarak kabul ettiğini hatırlattı. 15 Temmuz sonrası sürece ise Fetullah Gülen cemaati mensubiyetinin eklendiğini belirtti.

Bu kriterlere eklenen son "kimlik" CHP üyeliği oldu. Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"En dramatik olanı ise en son, dışişleri raporu ile de kabul edilen ve kriter halini alan CHP üyeliği. CHP üyesiyseniz, mitinglerine katıldıysanız ve bir de gözaltına alındıysanız, bu arada da polis şiddetine de uğradıysanız ve bunları bir biçimde belgelediyseniz göçmenlik için yolunuz açık demektir. Dışişleri raporu da bunu destekliyor."

TÜRKİYE GÖÇMEN BAŞVURULARINDA İLK SIRALARDA

Yazıda ayrıca, Kanada ve ABD'nin göçmen kabul politikalarını sıkılaştırdığına değinilirken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eskisi gibi Meksika üzerinden ABD'ye ve oradan Kanada'ya geçişinin zorlaştığına dikkat çekiliyor.

Bozkurt, Türkiye'nin göçmen başvurularında Suriye, Afganistan ve İran gibi ülkelerle birlikte ilk sıraları paylaştığını da hatırlattı.