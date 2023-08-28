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Kanada’da 2023’te 148 bin kilometrekare alan yandı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 12:04
  • Giriş: 28.08.2023 12:04
  • Güncelleme: 28.08.2023 12:05
Kaynak: DHA
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Kanada’da 2023’te 148 bin kilometrekare alan yandı

Kanada’da Britanya Kolumbiyası eyaletinde McDougall nehri civarında orman yangınlarına müdahale sürüyor. Eyalet genelinde an itibarıyla 376 farklı noktada orman yangınının sürdüğü bildirildi. Ayrıca 1 Mart 2023’ten bu yana ülke genelindeki orman yangınlarında 148 bin kilometrekare alanın yandığı aktarıldı.

Kanada, 1 Mart 2023’ten bu yana orman yangınlarıyla aralıklı olarak mücadele ediyor.

Britanya Kolumbiyası eyaletinin güneyinde 15 Ağustos’ta çıkan orman yangınlarına müdahale ise hala sürüyor. 

26 Ağustos itibarıyla ülke genelinde 5 bin 937 farklı noktada orman yangını çıktığı, 148 bin kilometrekare alanın yandığı ve 7 Temmuz 2023 itibarıyla 155 bin 856 kişinin orman yangınları nedeniyle yerinden edildiği aktarıldı.

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