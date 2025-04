Kanada’da aracın kalabalığın arasına daldığı olayda can kaybı 11’e yükseldi

Kanada’nın Vancouver şehrinde Lapu-Lapu Günü Festivali sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına daldığı olayda can kaybı 11’e yükseldi.

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde yer alan Vancouver şehrindeki Lapu-Lapu Günü Festivali’nde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına daldığı olayda can kaybı arttı. Vancouver Emniyet Müdürü Vekili Steve Rai, olayı bir şiddet eylemi olarak nitelendirerek, bunun kent tarihinin "en karanlık günü" olduğunu ifade etti. Olaydaki can kaybının 11’e yükseldiğini belirten Rai, can kaybının artabileceğini açıkladı. Olayın terör eylemi olmadığını belirten Rai, saldırının saiki hakkında henüz detay veremeyeceğini fakat saldırganın akıl sağlığıyla ilgili önemli bir geçmişi olduğunu belirtti. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 100’den fazla polisin görev aldığını ifade eden Rai, "Yaralıları rahatlatıyorlar, görgü tanıklarıyla görüşüyorlar ve olay yerindeki önemli kanıtları topluyorlar" dedi.

Saldırıdan önce bir risk değerlendirmesi yapıldığını ve yetkililerin ağır araçlar için barikatların gerekli olmadığına karar verdiğini aktaran Rai, "Ortak risk değerlendirmesi ve kamu güvenliği planının sağlam olduğundan emin olmakla birlikte bu etkinliğin planlanmasını çevreleyen tüm şartları gözden geçirmek için Vancouver Belediyesi’ndeki ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.