Kanada’da bir otelden çalınan ‘Winston Churchill’ portresi İtalya’da ele geçirildi

2022 yılında çalınan eski İngiltere Başbakanı Winston Churcill'e ait portre İtalya'da ele geçirildi.

Churchill'in portresi, Kanada'nın Ottawa kentindeki lüks otel Fairmont Chateau Laurier’den 2022 yılında çalındı.

Ağustos 2022’de bir otel çalışanı tablonun sahte olduğunu fark etti ve tablo incelemeye alınarak sahte olduğu keşfedildi.

Polisten yapılan açıklamada, “Winston Churchill'in 'Kükreyen Aslan portresinin' Ağustos 2022'de çalındığı bildirilmişti.

Yapılan soruşturmada portrenin 25 Aralık 2021 ile 6 Ocak 2022 tarihleri arasında çalındığı ortaya çıktı. Portrenin Londra'daki bir müzayede evi aracılığıyla İtalya'daki bir alıcıya satıldığı ve her iki tarafın da eserin çalındığından habersiz olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, halkın ihbarları, adli analizler ve uluslararası işbirliğinin yardımıyla hırsızlıktan sorumlu kişinin izini sürdü.

Ayrıca, açık kaynak araştırması ve diğer kurumlarla işbirliği, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde kilit rol oynadı. Ottawa Polisi müfettişleri, uluslararası kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla, Kükreyen Aslan portresinin çalınması ve kaçakçılığı ile ilgili olarak Powassan, Ontario'dan 43 yaşında bir adamın kimliğini tespit etti.

Polis, orijinal portrenin bu ay sonunda Ottawa polisine Roma'da törenle teslim edileceğini ve tekrar otelde sergileneceğini ifade etti.