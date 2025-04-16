Kanada’da boru hattı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

KANADA, (DHA) - KANADA'nın Fort St. John yakınlarında boru hattının patlaması sonucu 1 ölü, 1 yaralı olduğu bildirildi.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası'nın kuzeydoğusunda bulunan Fort St. John yakınlarında Pazartesi akşamı bir boru hattının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlamaya ilişkin ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve polis gönderildiğini bildirdi. Yerel sağlık hizmetleri, olay yerine dört ambulans yönlendirildiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Patlamayla ilgili inceleme başlatılırken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.