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Kanada’da uçak kazası: İniş yapan uçak ters döndü

Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı. Uçağın ters döndüğü kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Dünya
  • 18.02.2025 07:11
  • Giriş: 18.02.2025 07:11
  • Güncelleme: 18.02.2025 07:15
Kaynak: AA
Kanada’da uçak kazası: İniş yapan uçak ters döndü
Fotoğraf: AA

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayolları'na ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi.

CTV News'in haberine göre, eyaletin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.

Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

UÇAK TERS DÖNDÜ

Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.

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