Kanada’daki orman yangınlarında 20 bin kişi tahliye ediliyor

Kanada’nın Kuzeybatı Toprakları bölgesinde çıkan orman yangınları giderek yayılırken, bölgenin başkenti Yellowknife’taki 20 bin kişinin tahliyesine başlandı.

Kanada’nın Kuzeybatı Toprakları bölgesindeki orman yangınları söndürülemiyor. Yangın bilgilendirme görevlisi Mike Westwick yaptığı açıklamada alevlerin hızla 3 bin nüfuslu Hay River kasabasına yaklaştığını, yağış olmaması halinde hafta sonuna kadar bölgenin başkenti Yellowknife’a ulaşacağını belirtti.

Yellowknife İtfaiye Servisi de alevlerin Yellowknife’a 17 kilometre uzaklıkta olduğunu, bugün bölgeyi Kanada’ya bağlayan tek otoyol olan Highway 3’e ulaşacağını aktardı. Bölge yönetimi ise yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yellowknife’daki 20 bin kişi için tahliye emri verdi.

Halk, sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla kenti terk etmeye başladı. İtfaiye servisine göre yangınlarda şu ana kadar 163 bin hektarlık alan küle dönerken, can kaybı yaşanmadı.