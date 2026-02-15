Kanada’dan İran bağlantılı kişilere yaptırım: 7 isim listeye eklendi
Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran’ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 7 kişiye yönelik yeni yaptırım kararı alındığını açıkladı. Kanada yönetimi, İran’ın yurt içi ve dışında baskı ve şiddet yöntemlerine başvurmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.
Kaynak: AA
Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran ile bağlantılı 7 kişiye ek yaptırım kararı alındığını duyurdu.
Kanada Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İran'a yönelik özel düzenlemeler kapsamında yeni yaptırım kararları alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İran yönetiminin yalnızca kendi ülkesinde değil, yurt dışında da baskı ve şiddet yöntemlerine başvurduğu ve bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu" ifade edildi.
Yaptırım listesine 7 kişinin eklendiği duyurulan açıklamada, bu kişilerin İran'ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.