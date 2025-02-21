Kanadalı sanatçıdan Trump'a milli marşla protesto

ABD ile oynanacak hokey maçı öncesinde Kanada Milli Marşı'nı seslendirmek için mikrofon başına geçen Chantal Kreviazuk, milli marşın sözlerini değiştirerek ABD Başkanı Donald Trump'ın '51'inci eyalet Kanada' sözlerini eleştirildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Trump'ın Kanada'dan ısrarla '51'inci eyalet' olarak söz etmesinin yankıları sürerken iki ülke arasındaki hokey maçı öncesi Kanada Milli Marşı'nı seslendiren Chantal Kreviazuk'tan bir protesto geldi. Kreviazuk, marşta vatan sevgisinden söz edilen mısrada 'hepimizin' ifadesini 'yalnızca bizim' şeklinde değiştirdi.

Şarkıcının halka ilişkiler danışmanı Adam Gonshor, The Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, bu değişimin sebebinin Trump'ın Kanada'ya yönelik açıklamaları olduğunu doğruladı. Kreviazuk ise "Egemen bir ulus kendini tiranlığa ve faşizme karşı savunmak zorunda kalmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

TRUDEAU: ÜLKEMİZİ ALAMAZSINIZ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, maça ilişkin X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi alamazsınız, maçımızı da" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, maç öncesinde, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51'inci eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum" mesajını yayımlamıştı.