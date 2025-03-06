Kanadalılar, Americano'nun ismini değiştirdi

Kanada'da faaliyet gösteren kahve dükkanları, menüde yer alan Americano'nun isminin yanına "Canadiano" ibaresini eklemeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya dair açıklamalarına tepki gösteren Kanadalılar ayrıca 51. eyaleti reddeden sembol astı.

ABD Başkanı Trump, yemin edip Beyaz Saray'a çıkmadan önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

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KANADA'YA YÖNELİK GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başlayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine bu sabah açıklama yapan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

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Trudeau'nun 6 Ocak'ta "siyasi iç çekişmeler" nedeniyle partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından görevlerinden istifa edeceğini açıklaması üzerine Trump, ABD'nin Kanada'nın ayakta kalması için ticaret açıklarını daha fazla kaldıramayacağını, Trudeau'nun istifa kararını bu sebeple aldığını öne sürmüştü.

Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuş, daha sonra Meksika ve Kanada'ya getireceği gümrük vergilerini 1 ay süreyle ertelemişti.

"AMERİKA KÖRFEZİ" TARTIŞMALARI

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Google da bünyesindeki Haritalar uygulamasında Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.