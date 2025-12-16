Kanal D duyurdu: Beyaz geri dönüyor

Kanal D, Beyazıt Öztürk’ün kanala döneceğini duyurdu.

Kanalın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Sana bir sürprizim var! Yakında KanalD’de” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca kısa bir tanıtıma yer verildi.

Paylaşımın ardından Kanal D’de 2018 sezon finali yapan Beyaz Show’un yeniden ekranlara geleceği tahmin ediliyor ancak Beyazıt Öztürk’ün kanalda “Joker” isimli bir yarışma programını sunacağı da iddialar arasında.

Daha önce de Beyazıt Öztürk’ün Eylül 2025’te Beyaz Show programını yeniden yapmaya başlayacağı öne sürülmüştü.

2018’DE EKRANLARA VEDA ETMİŞTİ

6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlayan Beyaz Show, 22 sezonun sonunda 4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.

AYŞE ÖĞRETMEN OLAYI

Televizyon dünyasında uzun süre yer alan Beyaz Show, 8 Ocak 2016’da yaşanan Ayşe öğretmenin telefonuyla da gündemde uzun süre yer almıştı.

8 Ocak 2016’da Beyaz Show programına telefonla bağlanan Ayşe Çelik, “Çocuklar ölmesin” demiş ve ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla yargılanarak cezaevine girmişti.

Çelik hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, cezası 2017 yılında onanmıştı.

Çelik, 2018 yılının Nisan ayında 6 aylık çocuğuyla Diyarbakır Cezaevi’ne girmiş, Mayıs ayında tahliye edilmişti.

İnfazı iki kez 6 aylık sürelerle ertelenen Ayşe Çelik, 2019 yılının Nisan ayında yeniden cezaevine girmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Mayıs 2019’da hak ihlali kararı vermesinin ardından Ayşe Çelik tahliye edilmiş ve hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti.