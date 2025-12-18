KANAL DEĞİŞTİ! Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray - Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonu grup aşamasında karşı karşıya geliyor. Peki mücadele hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Maçı hangi hakem yönetecek? Tüm detaylar haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda grup aşaması heyecanı başlıyor. Kupada bu kez Galatasaray A.Ş. ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, grup eleme mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise maçın günü, saati, yayın kanalı ve kadro detaylarını merak ediyor.
GALATASARAY - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Profesyonel Takım) kapsamında oynanacak mücadele, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.
Maçın temel bilgileri
|Maç
|Galatasaray A.Ş. - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü
|Organizasyon
|Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 Grup Aşaması (Grup Eleme)
|Tarih
|18.12.2025 Perşembe
|Saat
|20:30
|Stadyum
|Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (İstanbul)
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki bu kritik karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
HAKEM KADROSU VE GÖREVLİLER
Maçın hakemleri
- Hakem: Halil Umut Meler
- 1. Yardımcı Hakem: Mehmet Emin Tuğral
- 2. Yardımcı Hakem: Esat Sancaktar
- Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Turtay
Gözlemci ve temsilciler
- Gözlemci: Sabit Hacıömeroğlu
- Temsilciler: Hayri Çavuşoğlu, Ali İhsan Sarıyılmaz, Fatih Doksanoğlu
REKABET GEÇMİŞİ: GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR
İki takım arasında son sezonlarda oynanan maçlar, rekabetin ne kadar dengeli geçtiğini ortaya koyuyor.
- 25/26 Süper Lig: Başakşehir 0-1 Galatasaray
- 24/25 Süper Lig: Galatasaray 1-0 Başakşehir
- 24/25 Süper Lig: Başakşehir 0-1 Galatasaray
- 24/25 Türkiye Kupası: Galatasaray 0-1 Başakşehir
- 23/24 Süper Lig: Galatasaray 2-0 Başakşehir
- 23/24 Süper Lig: Başakşehir 0-1 Galatasaray
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Galatasaray
- Uğurcan Çakır – Diz arka kiriş sakatlığı
- Kaan Ayhan – Kasık sakatlığı
- Metehan Baltacı – Cezalı
- Eren Elmalı – Cezalı
- Wilfried Singo – Diz arka kiriş sakatlığı
- Ismail Jakobs – Milli takımda
- Mario Lemina – Milli takımda
- Berkan Kutlu – Antrenman eksikliği
- Victor Osimhen – Milli takımda
RAMS Başakşehir
- Christopher Operi – Milli takımda
- Miguel Crespo – Şüpheli
- Olivier Kemen – Milli takımda
- Deniz Türüç – Şüpheli
- Yusuf Sarı – Şüpheli
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2025/26 GRUP AŞAMASI FORMATI
Grup maçları nasıl oynanıyor?
- Her takım, her torbadan 1 takım ile eşleşir
- Toplam 4 grup maçı oynanır
- 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda yapılır
Çeyrek finale kimler yükseliyor?
- Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım
- En iyi 2 grup üçüncüsü
Böylece toplam 8 takım çeyrek finale yükselir.
Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 grup aşamasında Galatasaray - RAMS Başakşehir karşılaşması, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20:30’da, a spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Grup aşaması formatı ve kadro eksikleriyle birlikte bu mücadele, kupada dengeleri belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri olacak.