Kanal hayali kenti mahvetti

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘‘Kanal İstanbul Bilgilendirme Toplantısı Raporu’’nu yayımladı. Seçim döneminde ‘‘Kanal İstanbul benim gündemimde yok’’ diyen AKP‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’nun aksine bugün projelerin Kanal İstanbul güzergahında hızla ilerlediğine dikkat çekilen toplantı raporunda, ‘‘Proje bir ulaşım meselesi olmaktan uzak, İstanbul’un doğal kaynakları, planlama ilkeleri, ekosistemleri ve deprem güvenliği için ciddi tehditler oluşturan bir rant planına dönmüş durumda’’ denildi.

Proje alanında 394 bin ağacın kesilmesi ve 136 milyon metrekare tarım alanının yok olması gibi sonuçlara yol açacak Kanal İstanbul’un önemli çevresel tehditlere yol açabileceği anımsatıldı. Raporda, asıl hedefin kamu yararı oluşturmak değil, ticari kazanç elde etmek olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

• Proje bir ulaşım meselesi olmaktan uzak, İstanbul’un doğal kaynakları, planlama ilkeleri, ekosistemleri ve deprem güvenliği için ciddi tehditler oluşturan bir rant planına dönmüş durumda.

• İstanbul için 2009’da hazırlanan Çevre Düzeni Planı’yla Kanal projesinin inşaat hamlesi hemen hemen hiçbir konuda örtüşmüyor.

• Proje planları yapılır yapılmaz revizyonlara uğramakta, açılan davalar aleyhte bilirkişi raporları ortadayken uzamaktadır. Bilimsel ve hukuki süreçlerin neden ısrarla devre dışı bırakılmaya çalışıldığı merak ve endişe konusudur.