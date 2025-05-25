Kanal için ‘imar’ oyunları

Uzmanların tüm itirazına rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” dediği Kanal İstanbul ısrarı sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hız verilen Kanal İstanbul’a ilişkin Büyükçekmece ve Arnavutköy güzergâhındaki imar planlarında değişiklik yapıldı. İmar değişikliği İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesinde yer aldı.

Büyükçekmece’deki imar değişikliği için İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs’ta ilana çıkıldı. Kanal İstanbul güzergâhında bulunan ve daha önce taşınmazların satışa çıkarıldığı Celaliye Mahallesi’ndeki değişiklik dikkat çekti. Ayrıca Kanal İstanbul Projesi için önem arz eden ve rantçıların adeta ağzının sulandığı Silivri ilçesindeki Selimpaşa Mahallesi’nde de değişiklik yapıldı.

Celaliye’deki 3139 ada 94 parsel ve 3140 ada 1, 2, 18, 19, 20 parsellerde ve Selimpaşa’daki 413 ada 1 parsel, 414 ada 1 parsel ve 420 ada 1 parsellerde kurulması planlanan güneş enerji santralına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği, bu ayın 9’unda onaylandı.

Geçen ayın 30’unda ise Arnavutköy’deki imar değişikliği için ilana çıkıldı. Daha önce taşınmazların proje kapsamında satışa çıkarıldığı Boyalık Mahallesi sınırlarında yer alan 29 bin 222 metrekarelik alanın rezerv alanda yer aldığı kaydedildi. İlanda “Boyalık Mahallesi 127 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliği’nin 6306 Sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 14 Nisan’da Bakanlığımızca onaylandı” denildi.

Öte yandan geçen sene 18 Eylül’de yine Boyalık Mahallesi’ni ve Baklalı Mahallesi’ni kapsayan bir imar değişikliği daha yapılmıştı. TOKİ tarafından konut yapılacağı ifade edilen ilanda şunlar belirtilmişti: “2 mahalleyi de kapsayan, Yenişehir Rezerv Yapı Alanının Bir Kısmına İlişkin, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve 3194 Sayılı Kanun uyarınca onaylandı.”

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İKAZ EDİLSE NE FAYDA?

Yaşam savunucularının İstanbul’da yaratacağı ekolojik tahribat nedeniyle yıllardır yapılmaması için mücadele verdiği Kanal İstanbul projesinin ilk durağı Küçükçekmece’ydi. İstanbul’un elde kalan son saklı tarımsal, hayvansal beslenme alanı olan ve Kanal İstanbul’un geçerek yok edeceği Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu kuşağı uzmanların da işaret ettiği alandı. Kanal Projesi de tüm uyarılara rağmen ısrarla Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru boyunca sürdü.

Tüm ikazlara rağmen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Küçükçekmece’nin Halkalı Mahallesi’nde hayata geçireceği yeni konut projesi için bu ay düğmeye bastı. 530 konuttan oluşacak projede 35 ticari alan da yer alınacağı belirtildi. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 971 milyon 979 bin TL olarak açıklanan proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı. Proje dosyasında inşaat süresinin 36 ay içinde tamamlanması hedeflendiği, iskân aşamasının ise 2028 yılının ikinci yarısında gerçekleşeceği belirtildi.

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SAZLIDERE ISRARI

‘Kanal İstanbul’ uğruna, Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı gözden çıkarılmıştı. Sazlıdere Barajı, içme suyu havzası statüsünden çıkarılıp imara açılmıştı. Koruma sınırları içerisinde yapılacak 24 bin konutluk projeye ilişkin ihalelerin tamamlanarak, projenin inşaatına başlandığı belirtilmişti. CHP’nin Silivri Cezaevi’nde bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi için Sazlıdere Barajı etrafında başlatılan konut inşaatını ‘yeni bir ihanet girişimi’ olarak nitelendirmişti. Çevre Bakanı Murat Kurum ise yapılan inşaatın ‘sosyal konutlar’ için olduğunu ifade etmişti. Ancak alanın Körfez bölgelerinde reklamlarının yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik açtığı diğer davaların yargı süreçleri ise sürüyor. Kanal İstanbul için verilen "ÇED olumlu" raporuna ilişkin açılan karşı dava, Danıştay’da görülmeye devam ediyor.