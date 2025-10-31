"Kanal İstanbul" 4 başlıkta ele alınacak: Nasıl rant alanına dönüştü?

HABER MERKEZİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ile İstanbul Barosu, Kanal İstanbul ve Yenişehir Projesi’nin toplumsal ve çevresel etkilerini masaya yatıracak. “Kanal’dan İstanbul’a Kamu Yararını Tartışıyoruz” başlıklı panel ve forum, 2 Kasım Pazar günü 14.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda yapılacak.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu yapacak. “Kanal’dan İstanbul’a Kamu Yararı” başlıklı panelin moderatörlüğünü TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran üstlenecek. Panelde Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Av. Gülay Çolak Çalışkan ve Av. Ekin Öztürk konuşacak.

Etkinliğin ikinci bölümünde, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube 2'nci Başkanı Özer Or moderatörlüğünde “İstanbul’da Kentsel Mücadele Deneyimleri” başlıklı forum düzenlenecek.

NASIL RANT ALANINA DÖNÜŞTÜ?

Panelde, Kanal İstanbul’un kamu yararı mı yoksa kamu zararı mı doğurduğu, projenin “sosyal konut” adı altında nasıl bir rant alanına dönüştüğü, ekolojik riskler, afet tehlikesi ve hukuki belirsizlikler gibi konular tartışılacak. TMMOB ve İstanbul Barosu, tüm İstanbulluları kentin geleceğini ilgilendiren bu tartışmaya katılmaya davet etti.

Panele ilişkin yapılan açıklamada, “Bu panel, Kanal İstanbul'un gerçekte nasıl bir yanlış yatırım olduğunun görünür kılarken, Kanal İstanbul'un yapılmaması için yürütülen mücadeleyi yaşamsal kaynakların ve afet güvenliğinin savunusu olarak ele alma zorunluluğumuzu vurgulayacaktır. Tüm İstanbulluları, meslektaşlarımızı ve bilim insanlarını bu kritik tartışmaya katılmaya davet ediyoruz” denildi.