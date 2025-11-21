Kanal İstanbul'a karşı kazanım: "Telafisi güç zararlar doğacak"

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çılgın proje’si Kanal İstanbul’a ilişkin bir kazanım daha elde edildi. Bahçeşehirliler Derneği tarafından açılan davada idare mahkemesi Kanal İstanbul Rezerv Alanı’na yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde 23 Ekim 2025’te görülen davada 2012-2019 arasında verilen rezerv yapı alanı kararlarının hukuka aykırı olduğu ve ÇED onay sürecinin tamamlanmadığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı savunmasında davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddedilmesi gerektiği savunuldu.

DERS GİBİ RAPOR

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda bakanlığa adeta ders verildi. Raporda plan değişikliklerinin İstanbul’da afet riski karşısında can ve mal kaybını azaltmak amaçlarına hizmet etmediği ve Kanal çevresinde yeni şehirleşme öngörüldüğü, bu durumun projeyi kamu yararından ve ana amacından uzaklaştırdığı belirtildi. Raporda şunlar denildi: “Dava konusu plan değişikliği kapsamında alınan kararlar incelendiğinde rezerv yapı alanı ve İstanbul’un riskli/korunan alanlarını ilişkilendirmeye yönelik detaylı analizlerin hazırlanmadığı, alternatif senaryoların üretilmediğinin tespit edildiği, bununla birlikte plan değişikliklerinde hazırlanması beklenen Kentsel Teknik Altyapı Etki Değerlendirme Raporu’nun bulunmadığı, bu durumun meri mevzuat, planlama esasları ve teknikleri yönünden uygun olmadığı…”

Ayrıca neredeyse kuruyan Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü’nün Kanal İstanbul ile ilişkisi nedeniyle projenin İstanbul’un var olan su sıkıntısını daha da artıracağı vurgulandı: “Su kaynaklarına doğruda ve dolaylı yoldan yapılacak etkiler neticesinde özellikle kullanma ve içme suyu kaynaklarında tahribatın olacağının da çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğu, aynı şekilde kanal içinden geçecek tuzlu suyun yoğunluğu fazla olduğu için her zaman tatlı suyun yoğunluğunu alma eğiliminin var olduğu, tuzlu su kanalındaki sızıntının Terkos Gölü'ndeki suyu içilmez hale getireceği…”

Raporda “işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam edilmesiyle artacak, yargılamanın sonunda verilecek muhtemel bir iptal kararı ile önceki halin iadesi güçleşecektir” denildi.

Mahkeme raporu da dikkate alarak “telafisi güç zararlar doğabileceğinden” projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

"TARİHSEL BİR BELGE"

Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut mahkemenin aldığı karar sonrası şunları dedi: “Bu karar Kanal İstanbul’un hukuki dayanaklarının bir kez daha çöktüğünü tescil etmiş, geçmiş iptal kararlarının uygulanmamasının artık kabul edilemeyeceğini göstermiştir. Bu karar tarihsel bir yargı belgesidir. Bu karar, Türkiye hukuk tarihine “bilimin, aklın ve kamu yararının idarenin keyfi uygulamalarına üstün geldiği gün” olarak geçecektir. Kanal İstanbul hukuken çökmüştür.”