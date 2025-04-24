Kanal İstanbul arazisi peşkeşte

İstanbul merkezli 6.2’lik depreme hazırlıksız yakalanan iktidar kentin nüfusunu daha da artıracak Kanal İstanbul ısrarını ise sürdürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hız verilen Kanal İstanbul’a ilişkin Körfez kanallarına yönelik reklamlar büyük tepki çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da 22 Nisan’da yaptığı açıklamada çalışmaların “Arnavutköy’deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. “O konutlar Araplara satılacak” diyen CHP Lideri Özgür Özel’i ise iftira atmakla suçladı. Kurum’un bu açıklamalarına rağmen dönen reklamların yanı sıra Körfez ülkelerine hizmet veren gayrimenkul şirketleri de Kanal İstanbul üzerinden satış yapıyor.

Merkezi İstanbul’da bulunan ve birçok Körfez ülkesinde de acentesi olan bir şirket özellikle Instagram üzerinden verdiği reklamlarla Kanal İstanbul güzergâhındaki arazilerin reklamlarını yapıyor. Şirket internet sitesinde kendisini şöyle tanıtıyor: “Amacımız, gayrimenkul sahibi olmak isteyen yatırımcılara, en iyi yatırım fırsatlarına veya vatandaşlık almak isteyenlere hizmet vermektir.”

VATANDAŞLIK DA SATIŞTA

Sitede ‘Kanal İstanbul civarında satılık ayrıcalıklı arsa’ başlığıyla yer alan ilanlarında birinde şu ifadeler kullanılıyor: Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da, özellikle Kanal İstanbul çevresinde, yüksek getirili ve Türk vatandaşlığı alma imkânı sağlayan en iyi yatırım fırsatlarını sizlere sunuyoruz. Arsa, “Yenişehir”in üçüncü etabının arazileri içerisinde, yeni Kanal İstanbul’un hemen sağında, 15 metre genişliğindeki cadde üzerinde yer alıyor.

Çok önemli alanlara yakın olması nedeniyle arazinin değerini artıran ve başarılı yatırımlar için elverişli bir ortam sağlayan önemli bir stratejik konumdur.”

“Kanal İstanbul civarında satılık eşsiz arsa” başlıklı bir başka ilanda ise şunlar deniliyor: “Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı'da yeni Kanal İstanbul düzenlemesi kapsamında yer alan bu arsa, yatırımcısına yüksek getiri sağlamanın yanı sıra Türk vatandaşlığı alma imkânı da sunarak, İstanbul'da vazgeçilmez bir yatırım fırsatı sunuyor.”

Şirketin Instagram sayfasında ise Bakan Kurum’un ‘sosyal konut’ dediği 24 bin konutun dahi reklamı yapılıyor. Instagram paylaşımlarına İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hız verilmesi ise dikkat çekiyor.

Instagram’daki paylaşımların birinde şu ifade kullanılıyor: “İstanbul'un en önemli bölgelerinden birinde umut vaat eden bir kentsel gelişim projesi, parlak bir yatırım geleceğinin taslağını çiziyor. Bu umut vaat eden projelerin yanında gerçek yatırım fırsatları sizi bekliyor, şimdi akıllıca karar vermenin tam zamanı!”

KURUM’U YALANLAYAN İLAN

Bir başka paylaşımda 24 bin konut müjde diye duyuruluyor ve şunlar deniliyor: “Kanal İstanbul çevresindeki yaklaşık iki milyon metrekare arazi imara açılıyor… TOKİ, bu araziler üzerinde 24 bin konut ve ticari birim inşa etmeyi hedefliyor.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Arnavutköy bölgesinde yer alan 1 milyon 935 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin tapu niteliğini "tarla (tarım arazisi)" statüsünden "arsa (imar edilebilir)" statüsüne çevirdiğini duyurdu. Bu gelişme, 2025 yılının başından bu yana sizlerle paylaşmaya başladığımız Kanal İstanbul çevresindeki yatırım amaçlı arsa gelişmeleriyle ilgili en önemli ve büyük müjdelerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda, TOKİ, söz konusu araziler üzerinde toplamda 24 bin 874 konut ve ticari birim inşa etmeye yönelik bir proje geliştirdi.”

‘HÜKÜMET DESTEĞİ’

Bir başka paylaşımda ise Kanal İstanbul’un güzergâhındaki arazilerin ‘avantajları’ şöyle sıralanıyor: “Kapsamlı bir kentsel dönüşüm, gayrimenkul talebini iki katına çıkarıyor. Konut ve ticari arsaların fiyatlarında artış bekleniyor. Kanal İstanbul arazileri, kentsel genişleme ve yeni hizmetler sayesinde küresel bir yatırım merkezi haline geliyor. Devam eden hükümet desteği, yatırım istikrarını ve gayrimenkul fırsatlarını güçlendiriyor.”