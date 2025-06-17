Kanal İstanbul güzergahında 2,5 milyon metrekarelik alan imara açıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul projesiyle yok edilmek istenen Arnavutköy’deki Sazlıbosna Barajı’nın yanına konut inşa edilmesi için yeni bir imar planı hazırladı.

Hazırlanan planla 2,5 milyon metrekarelik devasa bir alan yapılaşmaya açıldı.

Barajın hemen yanında bulunan bu alanın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülmekte olan “250 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında yapılaşmaya açıldığı belirtildi.

İmar planı raporunda, yapılaşmaya açılan alanın “İstanbul Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına ilişkin İmar planları sınırları içerisinde” yer aldığı ifade edildi.

Raporda, yüzde 18’inin özel mülkiyet olduğu ifade edilen arazinin mevcut durumu ise söyle açıklandı: “Planlama alanının mevcut arazi kullanımı incelendiğinde; arazi üzerinde genel olarak bir yapılaşmanın olmadığı görülmektedir. Alan sınırları içerisinde tarım alanı, orman alanı ve mera alanı bulunmamaktadır.”