Kanal İstanbul güzergâhında hukuk mücadelesi: TOKİ'nin başvurusu bu kez kabul edildi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi TOKİ’nin Sazlıdere’deki dört şantiyesine İSKİ tarafından açılan dava sonucu alınan yıkım kararının yürütmesini "Sazlıdere havza statüsünden çıktı" gerekçesiyle durdurdu.

Evrensel’de yer alan habere göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna Mahallesi’nde yer alan dört şantiye binasının “mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında kaldığı” iddiasıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından alınan yıkım kararına karşı dava açmıştı.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti. Ancak TOKİ’nin bu karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi tarafından yeniden değerlendirildi.

GEREKÇE ERDOĞAN'IN KARARI

Mahkeme, 15 Eylül 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu niteliğinin sonlandırıldığını, bu nedenle baraj çevresinde “içme suyu havzası koruma alanı” hükümlerinin uygulanamayacağını belirtti. Kararda, Danıştay 4. Dairesi’nin de söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddettiği hatırlatıldı.

"YIKIMI HUKUKA AYKIRI BULDU"

Mahkeme “Cumhurbaşkanlığı kararı varlığını sürdürdüğü sürece, içme suyu niteliği sonlandırılan Sazlıdere Barajı Havzası yönünden 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun uygulanamayacağı açıktır” ifadelerine yer vererek, yıkım işlemini hukuka aykırı buldu ve İSKİ’nin 22 Nisan 2025 tarihli yıkım kararının yürütmesini durdurdu.

Karar, TOKİ’nin Kanal İstanbul güzergâhında sürdürdüğü projeler açısından da dikkat çekici bir emsal niteliği taşıyor. Sazlıdere Barajı’nın statüsünün değiştirilmesi, bölgedeki yapılaşma tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan kısa bir süre sonra Kanal İstanbul güzergâhındaki Sazlıdere Barajı’nın çevresinde TOKİ inşaata başlamıştı. İSKİ, Sazlıdere Barajı çevresinde TOKİ tarafından yapılan inşaatlar hakkında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı vermişti. İSKİ, şantiyeye tebligat göndererek “25 Mayıs 2025’e kadar yapılaşmayı kaldırmazsanız yıkım kararı uygulanacak, yıkım ücreti de sizden tahsil edilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

İBB, 1 Mayıs’ta baraj çevresindeki 409 yapıyı ise kaçak olduğu gerekçesiyle yıkmıştı. TOKİ İSKİ’nin yıkım kararını idare mahkemesine taşımıştı.

TOKİ’nin yürütmeyi durdurma talebi reddedilmişti. Bu kararı TOKİ bir üst mahkemeye taşımıştı.