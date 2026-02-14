Kanal İstanbul güzergâhında yeni gelişme: İmar planları onaylandı

Ezgi Can Ceylan

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çılgın Proje” olarak adlandırdığı Kanal İstanbul güzergâhında 3 yeni imar değişikliği planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. 3 planın da askıya çıkarıldığı açıklandı. 3 Şubat, 5 Şubat ve 9 Şubat tarihli duyurulara göre 3 imar değişikliği planı da İstanbul Arnavutköy’de bulunuyor.

3 Şubat tarihli duyuruda İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Boyalık ve Baklalı Mahalleleri, Yenişehir Rezerv Yapı Alanının Bir Kısmına İlişkin İmar Planı Değişikliği’nin 26 Ocak’ta Bakanlık tarafından onaylandığı bildirildi. Toplam alanın 333 bin metrekare olduğu bildirildi. Plan değişikliğinin nüfus ve yoğunluk azaltıcı etkisi olduğu bildirildi. Planla ibadet alanı artırılırken konut alanı azaltıldı.

5 Şubat tarihli duyuruda ise Arnavutköy İlçesi, Türkköşe Deresi ve Çevresi İmar Planı’nda Muhtelif Alanlara İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 28 Ocak’ta Bakanlık tarafından onaylandığı aktarıldı. Toplam alanı 72 bin 478 metrekare olan planda yapılan değişiklikle “belediye hizmet alanı” eklenirken konut alanı azaltıldı.

KONUTLARIN YAPILDIĞI MAHALLE

Son duyuruda ise Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi, 144 Ada 13 parsel ve 148 ada 6,7,8,9 parselleri kapsayan alanda Yenişehir Rezerv Yapı Alanının bir kısmına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu 18. maddesi hükümlerine göre hazırlanan İmar Uygulamasının Bakanlığın “oluru” ile onaylandığı aktarıldı.

Bakanlığın onayladığı imar uygulaması Ekrem İmamoğlu ile AKP’liler arasında tartışmaya neden olan Yenişehir Evleri’nin yapıldığı mahalle olan Dursunköy’de yer alıyor. Bölgede yapılan konutlara İSKİ su verilmeyeceğini açıklamış, konu yargıya taşınmıştı. Bölgenin Sazlıdere’ye yakın olması nedeniyle eleştiriler artmıştı. Son açıklanan raporda da Kanal İstanbul projesinin Sazlıdere’yi tamamen yok edeceği belirtilmişti.