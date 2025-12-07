Kanal İstanbul güzergahında yeni ilçe kuruluyor iddiası

İstanbul'da ilçe sayısının 39’dan 40’a çıkacağı iddia edildi.

Kanal İstanbul güzergahında yer alan ve İstanbul Havalimanı’nı da içine alan geniş bölge için “Yenişehir” adıyla yeni bir ilçe kurulacağı öne sürülüyor.

İlk etapta 15 mahallenin yeni ilçenin sınırları arasında yer alacağı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; İstanbul’da yeni bir ilçe kurulması için hazırlık yapılıyor. Yeni ilçe, İstanbul Havalimanı’nın da içinde bulunduğu geniş bölgeyi kapsayacak şekilde planlanıyor.

İLÇENİN ADI "YENİŞEHİR" OLACAK İDDİASI

Söz konusu bölge için yıllardır “Yenişehir” adının kullanıldığı, teknik planlamalarda da bu ismin öne çıktığı aktarılıyor. Yenişehir’in kurulması halinde ilçe sınırlarının yeniden düzenleneceği ve mevcut ilçelere bağlı bazı mahallelerin bu yeni yapıya devredilebileceği ifade ediliyor.

HANGİ MAHALLELER İLÇEYE DAHİL EDİLECEK?

Yeni ilçe için toplam 15 mahallenin seçildiği öne sürülüyor. İlk etapta adı geçen mahalleler arasında Boyalık, Yassıören, Dursunköy, Sazlıbosna, Şamlar, Baklalı, Çilingir ve Hacımaşlı bulunuyor.

Listenin kalan kısmının ise planlama dosyasında yer aldığı, ancak resmi açıklama yapılmadan tüm detayların paylaşılmadığı ifade edildi.

Yeni ilçe iddiasıyla ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı.