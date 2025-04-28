Kanal İstanbul kirliliği artıracak

Haber Merkezi

Türk Toraks Derneği’nin 28’inci Yıllık Kongresi’nde sunulan veriler ülkedeki hava kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Erçelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023 hava kirliliği ölçüm istasyonlarındaki toplam 341 veriyi değerlendirerek partikül madde PM2.5 ve PM10’a baktı. Bu verilere göre, ülkede hava kirliliğinin arttığına dikkat çeken Erçelik ‘‘Hava kirliliği ile savaşabilseydik eğer 53 bin erken ölümü engelleyebilirdik. Bu ölümler, 30 yaş üstündeki ölümlerin yüzde 11’ini oluşturuyordu. Yani her 10 kişiden 1’i bu nedenle hayatını kaybetti’’ dedi.

Erçelik, şöyle devam etti: ‘‘2024 yılında PM 10 (Partikül madde) açısından Türkiye haritasını yaptığımızda ülkemizde 341 istasyon vardı ancak yüzde 77’sinde yeterli ölçüm yapılmıştı. Yani istasyonumuz var ancak yeterli ölçüm yapmıyoruz. Yeterli ölçüm yapılan merkezlerin hava kalitesine baktığımızda ülkemizdeki tüm şehirlerde limit değerlerin üstünde kirlilik mevcuttu. Özellikle hava kirliliğinin en fazla olduğu iller Iğdır ve Malatya en kirli şehirlerdi. 3 büyük şehirde de hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği limit değerlerin iki ila 3 katı üzerindeydi.’’

Dr. Orbay Tutku Seren ise şu değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Artan betonlaşma, azalan yeşil alan sebebiyle gün geçtikçe şehir ısısı bu nedenle artmaktadır. Kanal İstanbul gibi projeler, şehirlerin yeşil alanının azalıp, beton yoğunluğunun artmasına ve kentlerin daha da ısınmasına neden olmaktadır. Bir yandan kirli hava, bir yandan artan sıcaklıklar sağlığımızı tehdit etmektedir.’’