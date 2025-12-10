Kanal İstanbul rant merkezi: Güzergâh boyu satış patlaması

Kanal İstanbul güzergâhında yeni bir ilçe kurulacağı iddiaları yalanlanırken Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) bağlı Emlak Konut GYO dikkat çekici bir rapor yayımladı. Rapora göre Emlak Konut GYO’nun sattığı konutların çoğunluğu Kanal İstanbul güzergâhından. Özellikle Sazlıdere Havzası’nda bulunan Yenişehir Evleri’nde 3 bine yakın konut satıldı. Emlak Konut GYO’nun 3’üncü çeyrek satış raporu yayımlandı. Rapora göre 2025 Ocak-Eylül arasında 4 bin 832 adet konut satıldı. Bu satışlardan 57 milyar 43 milyon TL gelir elde edildi.

MİLLET BAHÇESİ EKLENDİ

En çok satış Kanal İstanbul güzergâhındaki Yenişehir Evleri’nden gerçekleşti. Yenişehir Evleri’nden ocak-eylül arasında 2 bin 942 konut satıldı. Bu sayı toplam satışın yüzde 60’ına denk geliyor. Yenişehir Evleri’nden geçen yılki satışlarla birlikte bu sayı 5 bin 982’ye yükseliyor.

Yenişehir Evleri İstanbul Arnavutköy ilçesinin Dursunköy Mahallesi’nde inşa ediliyor. Projeye ilişkin Emlak Konut’un sitesinde şu bilgilere yer veriliyor: “Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor. Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkânlar yer alıyor.”

İstanbul Arnavutköy’deki Dursunköy Mahallesi’nde ekim ayında plan değişikliği onaylandı. Değişiklikle park, meydan ve yol çıkarılırken millet bahçesi eklendi.

Değişikliklere ilişkin hazırlanan iki ayrı raporda yürürlükte olan plana millet bahçesi eklendi. Buna göre 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde bölgeye 48 bin 978 metrekarelik, millet bahçesi arazisi eklemesi önerildi. Planda 50 bin 231 metrekarelik park alanı 6 bin 118 metrekareye düşürüldü. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde ise 57 bin 392 metrekarelik millet bahçesi arazisi eklendi. 48 bin 8 metrekarelik park alanı 6 bin 118 metrekareye düşürülürken 14 bin 475 metrekarelik meydan ise sıfıra düşürüldü. Yine 1027 metrekarelik yol da plandan kaldırıldı.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA

İBB ve meslek odaları bu projeye, bölgenin su havzası olması başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyor. Eleştirenler, bölgedeki inşaatların Kanal İstanbul projesiyle bağlantılı ve rant odaklı olduğunu savunuyor. Bakanlık ise TOKİ inşaatlarının bir sosyal konut projesi olduğunu vurguluyor, Kanal İstanbul ile ilgisi olmadığını, tüm yasal aşamaların uygulandığını söylüyor.

Mayıs ayında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) inşaatı devam eden konutlara su vermeyi reddettiği ortaya çıktı. İSKİ’den yapılan açıklamada ise "TOKİ Sazlıdere Konutları projesinin Yenişehir rezerv yapı alanının bir bölümünde yer aldığı, bu alanın ise Sazlıdere İçmesuyu Havzası’nın koruma alanları içinde bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Kaçak yapı niteliğinde bulunan inşai faaliyetlere, mevzuata göre su verilmemektedir. Kaçak yapıların İSKİ tarafından yıkılacağına dair tebligatlar ilgilerine gönderilmiştir" ifadesi yer aldı.

Kanal İstanbul projesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda da “Sazlıdere Barajı’nın kuruma noktasında olduğu, Kanal İstanbul’un bu süreci hızlandırarak İstanbul’un su krizini derinleştireceği” ifadeleri kullanıldı.