Kanal İstanbul rantı sürüyor: İhaleler jet hızıyla sonuçlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘inadına yapacağız’ dediği Kanal İstanbul projesi güzergahında verimli tarım arazileri ve İstanbul’da 750 bin kişiye su sağlama kapasitesi olan Sazlıdere Su Havzası’nda binlerce konut inşa ediliyor.

Proje güzergahında yapımı planlanan 24 bin konuta ek olarak yapılacak olan 12 bin konut için geçen günlerde, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üç farklı şekilde yapılan başvurulara bir ay geçmeden “ÇED gerekli değildir” onayını verdi. Bakanlığa sunulan ÇED dosyalarına göre, ilk başvuru Sazlıbosna’daki 13, 14 ve 15’inci bölge için yapıldı. Bu üç bölge için toplamda 14 milyar 694 milyon 903 bin TL harcanacağı belirtildi.

2 HAFTADA 5 İHALE

Halk TV’nin haberine göre Kanal güzergahında projeler jet hızıyla sonuçlanıyor. Bölgede yapılacak konutlar için 2 haftada 5 ihale sonuçlandı. 15-28 Eylül'de yayımlanan ihalelerin toplam sonucu ise 9 milyar 726 milyon TL'yi buldu. Bu ihaleler kapsamında Zinar Harita ve Star Plus Yapı İnşaat'a 2 milyar 148 milyon, Bulut Yeşil İnşaat Anonim Şirketi, Raymak Yapı Anonim Şirketi İş ortaklığına 1 milyar 858 milyon TL, İŞ MA Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2 milyar 517 milyon TL, ÖZ ER-KA İnşaat, Endülüs Altyapı İnşaat Anonim Şirketi iş ortaklığına 1 milyar 675 milyon TL, Yine Bulut Yeşil İnşaat Anonim Şirketi, Raymak Yapı Anonim Şirketine ise 1 milyar 528 milyon TL'lik ihale verildiği ifade edildi.