Kanal İstanbul’a karşı çıkan aktiviste hapis cezası

Haber Merkezi

Kanal İstanbul davasında “pazarlığı” reddeden yaşam savunucusu Cem Tüzün, JES şirketinin şikayeti sonrası Ayvacık 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis ve 250 bin TL para cezasına mahkûm edildi. Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu da reddedilen Tüzün’ün cezası kesinleşti; aktivist yarın teslim olacak. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Assos Dostları, “Benzer dosyalarda alt sınırdan ceza verilirken bu dosyada mahkeme gerekçesiz bir kararla alt sınırdan uzaklaşmış, cezayı erteleme ya da paraya çevirme olanağını ortadan kaldırmıştır” diyerek mahkeme kararına tepki gösterdi.

Tüzün’ün, kendi mülkiyetindeki ve uzun süredir tarım yapılan arazisinde ekolojik ve doğa dostu tarım yaptığı için suçlandığı vurgulandı. Taşınabilir konteyner ve bahçe kapılarının “2. Derece Doğal Sit Alanı’na zarar verdiği” gerekçesiyle suç unsuru sayıldığı anımsatılan açıklamada. Tüzün’ün bu yapılar için yıllar önce yasal başvurularını yaparak yapı kayıt belgesi aldığı kaydedildi.

Açıklamada özetle şöyle denildi:

“Kanun ve yönetmelikleri yıllar içinde planlı şekilde delik deşik eden bu çarpık sistem, bir yandan doğal sit alanlarını, ormanları, meraları ‘ekolojik turizm’, ‘madencilik faaliyetleri’, ‘rezerv yapı alanları’ gibi gerekçelerle geri dönülmez şekilde tahrip etmeye izin verirken, diğer yandan küçük ölçekli tarımsal faaliyetleri yok etmeye and içmiş gibi davranıyor. Assos Antik Kenti’ni, 1. Derece Tarihi ve Doğal Sit Alanı’nı kendi eliyle yok eden devlet, bu kez binbir güçlükle korumaya çalışan vatandaşını şirketler marifetiyle cezalandırdı. Hukuk sistemimizin geldiği durum ortada. Bir şirketin ihbarı ile harekete geçirilen savcılar, hakimler ve bilirkişi heyetleri Cem’i haksız yere mahkum etti. Kızgınız, öfkeliyiz. Cem’in yanındayız. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yürüteceği mücadelede de Cem’in yanındayız. Bu günler elbet geçecek, zalimler yaptıklarının cezasını çekecek.” Tüzün, Evrensel Gazetesi’ne şu açıklamaları yapmıştı: “Daha önce yüzlerce dönüm arazide ekoturizm yalanıyla site inşa etmesine engel olduğumuz, izinsiz ve yasa dışı jeotermal arama sondajı yapan firmanın genel müdürü, mahkemede tehditler savurmuştu. Ertesi gün aynı sözlerle CİMER’e şikayet etti. Kanal İstanbul’u durdurmak üzere açtığımız davanın bilirkişi keşfi sırasında, üst düzey bir bürokrat bakanlığa karşı yürüttüğüm mücadeleden geri çekilmem karşılığında, Ayvacık’taki ceza davası ile ilgili kolaylık teklif etmişti!"