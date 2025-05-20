Kanal İstanbul’a mahkeme zırhı

İstanbul’un geleceğini geri dönülmez biçimde tehdit eden Kanal İstanbul projesine dair bir dava daha yargı tarafından reddedildi. TMMOB’nin Kanal İstanbul’a ilişkin çevre düzeni plan değişikliğine karşı açtığı davada mahkeme, plan değişikliğinde kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırılık bulunmadığını iddia etti.

TALEPLER YOK SAYILDI

Dava dilekçelerinde Kanal İstanbul’un yaratacağı ekolojik yıkım net biçimde ortaya konulurken Sazlıdere Barajı’nın yok olması, Terkos Gölü’nün tuzlu su tehdidi altına girmesi, Kuzey Ormanlarının ve tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasının, İstanbul’un akciğerlerinin ve su kaynaklarının sistematik biçimde tahrip edileceği anlamına geldiği vurgulandı. Ancak mahkeme davayı reddetti. Red gerekçesi daha önce aynı plan değişikliği için açılan bir başka davada verilen ret kararına dayandırıldı.

TMMOB’nin avukatlarından Ekin Öztürk Yılmaz, “Bir kez daha yargılama ilkelerinin ters yüz edildiği bir sürece tanıklık ediyoruz” diyerek kararı değerlendirdi. Yılmaz, “Mahkeme, planlama gibi teknik bir konuda üstelik tüm kent pratiğini, bir kentteki yaşamın nasıl süreceğini, gelecekte nasıl kurulacağını ve İstanbul gibi iki kıtayı birbirine bağlayan bir kenti konuştuğumuzu da düşündüğümüzde aslında belki tüm ülkeyi ilgilendiren çevre düzeni planı gibi bir konuda; bilirkişi incelemesine, mahallinde keşfe ihtiyaç duymadan, bu yöndeki taleplerimizi yok saydı’’ dedi.

Bu durumun usulen bir sürecin yürütüldüğünü ve gerçek anlamda bir yargılama pratiği yürütülmediğinin ispatı olduğunu kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Bu bir hakimin hukuki bilgisiyle çözebileceği bir konu değil. Bu ülkede üniversitelerde şehir ve bölge planlama bölümleri var, planlama yapmak, planları incelemek ve bilimsel teknik esaslara, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olup olmadığını tespit etmek için bir meslek alanı ve uzmanlık var. Ama ne hikmetse davamızda mahkeme bilirkişi incelemesine ihtiyaç duymadan başka dosyadaki raporlara ve başka mahkemelerin kararlarına atıfla planların şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olduğuna karar verdi ve davayı reddetti. İstanbul’a yapılacak bir kanalın yaratacağı tahribatı ortaya koyan aynı planlara ilişkin açılan bir davada hazırlanan bilirkişi raporunu dosyaya sunmuş olmamıza rağmen mahkeme bu raporu görmezden gelerek ve kararında bir satır dahi tartışmayarak, adeta rapor seçerek verdi kararını.”

Mahkemenin kararına gerekçe oluşturduğu raporu görmediklerini belirten Yılmaz, “Bu her şey bir yana hukuka uygun bir yargılama, adil, hakkaniyetli bir yargılama yapılmadığının ispatı. Ama bitmiş değil elbette daha istinaf ve temyiz aşamaları var. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.