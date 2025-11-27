Kanal İstanbul’da “rant” sorusu: Bin liraya alınmış araziyi 5-10 milyona satan kim?

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, TBMM’de devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Kanal İstanbul projesi kapsamında Yenişehir Bölgesi’ne ilişkin çarpıcı iddialar gündeme getirdi.

Zeybek, 150 milyon metrekareyi aşan planlama alanında 2010’dan sonra büyük ölçekli arazi alımları yapan kişilerin kimliklerinin kamuoyundan ve kayıtlardan saklandığını belirterek iktidara “Gerçekleri açıklayın” çağrısı yaptı.

"RANTI ELDE EDENLER KİM?"

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanal İstanbul-Yenişehir Alanı’nda yürütülen planlama sürecine ilişkin soruların yanıtsız bırakıldığını vurguladı.

Toplam 150 milyon metrekarelik imara açılacak alanda TOKİ’nin yaklaşık 11 milyon metrekarelik bölümü planladığını hatırlatan Zeybek, 2020’de imarsız alanların imara açılmasıyla birlikte Meclis’te kabul edilen Değer Artış Vergisi’nin bugün nasıl uygulandığını sorguladı.

Zeybek açıklamalarında "2010 yılından itibaren Kanal İstanbul bölgesinde (YENİŞEHİR ALANINDA) büyük arazi alımı yapmış ve imar hareketleriyle yüzde 40 DOP kesintisi ( Düzenleme Ortaklık Payı) uygulandıktan sonra geriye kalan araziler üzerinden imar hakkı elde etmiş kişiler, köylüden ya da Balkanlar, Selanik, Bulgaristan’dan göç etmiş insanlardan 2010’da dönümü bin liraya almış araziyi bugün dönümü 5-10 milyon TL’ye satarak büyük rant elde eden şahıslar kim açıklayınız" ifadelerini kullandı.

Zeybek'in açıklamalarının tamamı şöyle:

Gerçekler Acıdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, yetkililerin gözlerinin içine baka baka sorduk Kanal İstanbul – Yenişehir Alanı: Tam 150 milyon metrekarelik devasa bir plan gündemde. Bunun 11 milyon metrekarelik kısmı TOKİ tarafından planlanıyor. Soru net: 2020 yılında imarsız alanlar imara geçtiğinde, Meclis’te Değer Artış Vergisi’ni çıkarmıştık. Şimdi ne oluyor Eğer 100 milyon metrekareden fazla bir emsal verirseniz, bu alan bürüt olarak 130 milyon metrekareye çıkıyor ve buradan elde edilen imar rantından yararlanacak özel şahıslar ve tüzel kişiler, 2010’dan sonra büyük arazi sahibi olmuş kişiler oluyor. Soruyoruz: Tapu kayıtları üzerinden bu kişilere ulaşamıyoruz. KİM BU İSİMLER AÇIKLAYINIZ. Bir RANT hikayesi… 2010 yılından itibaren Kanal İstanbul bölgesinde (YENİŞEHİR ALANINDA) büyük arazi alımı yapmış ve imar hareketleriyle yüzde 40 DOP kesintisi ( Düzenleme Ortaklık Payı) uygulandıktan sonra geriye kalan araziler üzerinden imar hakkı elde etmiş kişiler, köylüden ya da Balkanlar, Selanik, Bulgaristan’dan göç etmiş insanlardan 2010’da dönümü bin liraya almış araziyi bugün dönümü 5-10 milyon TL’ye satarak büyük rant elde eden şahıslar kim AÇIKLAYINIZ Bunlardan elde edilen Değer Artış Vergisi ne kadar olmuştur Bütün Türkiye bunları bilmek zorunda. Gizli kapaklı hiçbir konu kalmayacak. Milletimizin haklarını sonuna kadar savunacağız